Agrigento, marea nera lungo un chilometro di costa

Una macchia densa, nera, oleosa si riversa per circa un chilometro nel mare e sulla spiaggia di Punta Bianca, Agrigento. Le immagini riprese dall'associazione ambientalista Mareamico testimoniano la minaccia presente sull'ecosistema locale. Le cause? L'ipotesi che accompagna la video-denuncia è che ciò sia dovuto alla "criminale pulizia della stiva di qualche nave di passaggio". Il sopralluogo di Guardia Costiera e Arpa non ha portato al riscontro di "alcun fenomeno inquinante in atto".