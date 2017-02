Agrigento, la "Scala dei Turchi" da bianca è diventata rossa

La suggestiva spiaggia della "Scala dei Turchi", in provincia di Agrigento, ha perso parte del suo inconfondibile candore, tipico di quella particolare roccia, la marna. L'associazione ambientalista Mareamico è stata la prima a constatare la presenza di vene di colore rossastro che percorrono in più punti la roccia. Ora l'Arpa (Agenzia siciliana per la Protezione Dell'Ambiente) sta indagando alla ricerca delle cause di questo fenomeno.