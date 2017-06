Agrigento: difende una donna da avance e apprezzamenti, 22enne ucciso

E' morto per aver difeso una donna, oggetto degli apprezzamenti pesanti di un altro uomo, in un pub di Canicattì (Agrigento). Marco Vinci , bracciante agricolo di 22 anni, era nel locale quando Daniele Lodato , 34, si è rivolto alla donna, un'insegnante di 38 anni, con avance e frasi offensive. Ha preso le difese di lei ed è stato accoltellato a morte da Lodato. L'aggressore è stato poi fermato dai carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni tra Lodato e Vinci si era scatenata una rissa dopo che il giovane era intervenuto in difesa della donna, che era in sua compagnia. Dopo la lite il 34enne si è allontanato per tornare poco dopo, con un coltello. Con questo ha colpito più volte la sua vittima. Vinci è infatti stato ferito da alcuni fendenti allo stomaco ed è deceduto durante il trasporto in ospedale.



Numerosi i testimoni della fase iniziale della rissa. Alcune persone avrebbero assistito anche all'accoltellamento successivo e le loro deposizioni sono state poi raccolte in caserma.