Agrigento, costringeva 13enne a prostituirsi: arrestato allevatore

Un allevatore sessantunenne di Gibellina (Trapani) è stato fermato dai carabinieri di Sciacca (Agrigento) alla guida della sua automobile, con a bordo una ragazzina di tredici anni. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo l'aveva portata in un ovile per farla prostituire con diversi uomini. Per lui sono scattate le manette per sfruttamento della prostituzione. La ragazzina è stata affidata ad una struttura di accoglienza.