Agrigento, condomini vanno a un matrimonio: ladri svaligiano gli appartamenti di tutto il palazzo

Hanno aspettato che i condomini uscissero di casa per recarsi a un matrimonio, poi sono entrati in azione svaligiando tutti gli appartamenti di un'intera palazzina di tre piani. E' successo in una zona popolare di Canicattì, nell'Agrigentino. I "topi d'appartamento" evidentemente conoscevano gli occupanti delle case e sapevano che sarebbero stati tutti fuori a festeggiare le nozze di uno dei condomini.