Agrigento, auto giù da un viadotto: morti madre e figlio di 4 anni

Una donna e suo figlio di quattro anni sono morti in un incidente avvenuto sulla strada che collega Santo Stefano Quisquina (Agrigento) a Lercara Friddi (Palermo). L'auto su cui viaggiavano è precipitata dal viadotto in contrada Contuberna. L'altra figlia della donna, di sette anni, è stata estratta dalle lamiere ed è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale dei bambini di Palermo in gravissime condizioni.