Agrigento: 25 anni fa la morte di Rosario Livatino, il "giudice ragazzino"

Il 21 settembre 1990 veniva ucciso dalla mafia il magistrato del Tribunale di Agrigento, Rosario Livatino. Originario di Canicattì, come sostituto procuratore del Tribunale di Agrigento, Livatino aveva messo a segno numerosi colpi contro la mafia, attraverso lo strumento della confisca dei beni. Venne ucciso a 38 anni mentre si recava al lavoro senza scorta, per mano di quattro sicari assoldati dalla Stidda, organizzazione mafiosa in contrasto con Cosa Nostra.