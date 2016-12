Agguato nel Ragusano: vigile del fuoco ucciso davanti alla sua abitazione

La prima persona a vedere il cadavere è stata la moglie della vittima, accorsa ad affacciarsi dopo aver sentito gli spari. E' stata poi lei ad avvertire le forze dell'ordine.



Saillant era capo reparto in servizio al comando provinciale di Ragusa. Probabilmente l'assassino, che forse non era da solo, ha affiancato, in auto, il pompiere per poi sparargli e fuggire.