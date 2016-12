Agguato nel Messinese, Antoci: esperienza bruttissima ma vado avanti

"Voglio continuare ad andare avanti, non mi fermeranno. E' stata un'esperienza bruttissima e un momento molto delicato per tutti, sia per me che per i ragazzi della scorta che ringrazio così come tutta la polizia e il questore che si sono messi subito a disposizione". Lo ha detto Giuseppe Antoci, presidente del Parco dei Nebrodi, informando i magistrati sulla sparatoria nella quale è stato coinvolto mentre viaggiava in auto nel Messinese.