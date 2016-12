Accusato ingiustamente di 2 omicidi: 35enne assolto dopo 11 anni in cella

Turco era stato accusato di aver ucciso, all'età di 17 anni, un sedicenne di Gela, Fortunato Belladonna, il cui corpo venne ritrovato bruciato in un canneto sul lungomare. Il giovane era quindi stato accusato ingiustamente anche di un altro omicidio, quello di Orazio Sciascio, un salumiere di 67 anni, ucciso sempre nel '98.



Nel 2012 si scoprì che anche in qual caso non c'entrava nulla e, dopo una prima condanna, fu assolto dalla Corte d'appello di Catania. Il salumiere, infatti, era stato ucciso da due mafiosi, Salvatore Rinella e Salvatore Collura, perché non pagava il pizzo.