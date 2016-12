Abusi su minori, condannato a 6 anni e 4 mesi ex parroco di Palermo

Roberto Elice, 37enne ex parroco della chiesa Santissima Assunta di Palermo, è stato condannato a sei anni a quattro mesi di reclusione per abusi sessuali nei confronti di due fratelli di 13 e 15 anni. Elice era stato arrestato dalla polizia il 2 febbraio dopo oltre un anno di indagini, scattate in seguito alla denuncia della madre delle vittime. Il giudice è andato oltre la richiesta del pm di 5 anni di reclusione.