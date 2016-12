Voragine a Palermo,traffico in tilt

21:51 - Una grossa voragine in via Messina Montagne a Palermo sta paralizzando il traffico della città. Code chilometriche in autostrada, all'altezza del bivio di Villabate. La Polizia municipale è stata costretta a istituire il senso unico, mentre un gruppo di automobilisti inferociti ha tentato di aggredire gli vigili. Il cedimento dell'asfalto, tra le più transitate nella zona alla periferia della città, ha mandato in tilt tutta la viabilità.