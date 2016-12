15:53 - A 34 anni di distanza ancora non è chiaro cosa sia successo nei cieli sopra l'isola di Ustica la sera del 27 Giugno 1980: decenni di indagini, inchieste giornalistiche e processi inconcludenti, cumuli di tesi, controtesi , polemiche, colpi di scena, fughe di notizie hanno reso inavvicinabile la verità. Il progetto multimediale "Flight 870" (dal nome dell'aereo Itavia precipitato in circostanze misteriose) prova a raccontare con semplicità i fatti finora noti, riordinandoli e mettendoli in fila. I nuovi media diventano gli strumenti attraverso i quali tirare le fila di una matassa imbrogliata e caotica: social media, video, podcast, graphic novel e infografiche vengono mescolati sul sito http://flight870.com/ nel tentativo di mettere a fuoco la verità o qualcosa che le somigli.