13:56 - Una riserva di fondi extra-budget per Frontex "non è stata consentita perché non è prevista dalle procedure", Ma "quando ci sono state emergenze, il denaro extra è sempre stato reso disponibile". Risponde così Michele Cercone, portavoce del commissario Ue Cecilia Malmstrom, alla questione sollevata dal vicedirettore di Frontex, Gil Arias Fernandez, che parlava di carenze di budget per gestire l'allarme immigrazione.