Truffe a comune Messinese: arresti

08:55 - Uomini della guardia di finanza e dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Patti (Messina), hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e sei ai domiciliari nei confronti di ex amministratori e responsabili di Brolo (Messina). Sono indagati per falso materiale ed ideologico in atti pubblici, di truffa aggravata e peculato per aver distratto a proprio favore somme di denaro dalle casse del Comune di Brolo.