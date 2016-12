Trapani, affonda un peschereccio:un morto e due dispersi

13:56 - Un peschereccio mazarese è affondato al largo delle coste trapanesi, di fronte a Petrosino. A bordo del "Tre Fratelli" c'erano cinque persone: il bilancio provvisorio è di un morto, due dispersi e due persone tratte in salvo. Sul posto è intervenuta la guardia costiera che sta coordinando le ricerche.

Il "Tre fratelli" è un piccolo motopesca di circa 6,5 metri di lunghezza, che era impegnato in una battuta di pesca al largo di Capo Feto, davanti al litorale tra Marsala e Mazara del Vallo.



Secondo il racconto dei due superstiti, tratti in salvo stamane intorno alle 7.30 da un altro peschereccio, il naufragio sarebbe avvenuto dopo la mezzanotte. Durante il recupero delle reti, che probabilmente si erano impigliate sui fondali, il verricello ha portato in trazione l'imbarcazione che si è capovolta. Per circa due ore i cinque marinai, finiti in mare, sono riusciti a tenersi in contatto nonostante l'oscurità.



Poi i due sopravvissuti hanno perso di vista gli altri tre componenti dell'equipaggio. In questo momento sono in corso le ricerche degli altri due dispersi, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Palermo, con l'ausilio di numerose motovedette e anche di un elicottero che sta sorvolando la zona dove è avvenuto il naufragio.