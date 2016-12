15:29 - Una 36enne originaria della Romania, Maria Ton, è stata uccisa con un coltello da cucina dal marito, il 41enne George Florian Ton, anch'egli romeno, al culmine di una lite per gelosia nell'abitazione della coppia a Canicattini bagni, in provincia di Siracusa. Il cadavere è stato scoperto dai carabinieri, che subito dopo hanno fermato il marito, poi trasferito nel carcere di Siracusa.

L'uomo avrebbe dunque ucciso la moglie con una serie di fendenti mortali inferti con un coltello da cucina, e non a colpi di piccone, come si era inizialmente appreso. E' questa l'ipotesi privilegiata sulla quale stanno lavorando i carabinieri.



Canicattini Bagni è un centro collinare che si trova a una trentina di chilometri da Siracusa. La coppia, che ha due figli adulti, si era trasferita nella località da poco più di un mese e mezzo e proveniva da un altro centro del Siracusano. Un allontanamento che, secondo le prime indiscrezioni di fonti che indagano sull'omicidio, sarebbe stato originato proprio dal sospetto, che finora non ha il minimo riscontro investigativo, che l'uomo aveva sul conto della moglie. George Florian Ton èstato rintracciato nella stessa serata di lunedì dai carabinieri poco lontano dall'abitazione dove è avvenuto il delitto.



Dopo qualche prima ammissione iniziale l'uomo ha deciso di chiudersi nel più completo silenzio. Nella notte è stato condotto nel carcere siracusano di contrada Cavadonna, su disposizione della Procura di Siracusa. L'abitazione della coppia per tutta la notte è stata passata al setaccio da militari del reparto scientifico dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa. La casa è stata quindi sequestrata.