T. Imerese, uomo armato al seggio

09:40 - Attimi di paura in un seggio elettorale di Termini Imerese, nel Palermitano, quando un uomo, di cui non sono state rese note ancora le generalità, è entrato armato di un coltello nella scuola Paolo Balsamo, puntando l'arma contro una scrutatrice, minacciandola. Secondo i primi accertamenti sarebbe affetto da problemi psichici. E' intervenuta la polizia di vigilanza al seggio e l'ha arrestato. La scrutatrice non sarebbe ferita.