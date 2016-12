Spari dopo lite in strada: preso

23:51 - Un 24enne è stato fermato dalla polizia a Siracusa con l'accusa di aver sparato a un 38enne dopo una lite per una mancata precedenza in moto. Dopo il diverbio, il 24enne si sarebbe allontanato e poco dopo ha rintracciato l'altro motociclista nei pressi della sua abitazione: estratta una pistola ha esploso diversi colpi d'arma da fuoco colpendo l'uomo alla gamba destra. Il ferito, ricoverato all'ospedale Umberto I, non è in pericolo di vita.