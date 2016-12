21:16 - Un uomo di 57 anni, Giuseppe Consoli, è stato ucciso in una sparatoria a Misterbianco, nel Catanese. Sua moglie, Giuseppa Pappalardo, di 52 anni, è rimasta ferita ed è ora ricoverata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Non è ancora chiara la dinamica della vicenda. Sul posto sono arrivati i carabinieri della caserma del capoluogo e del reparto operativo del Comando provinciale.