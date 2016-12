Sparatoria a Gela, ferito passante

22:13 - Un 40enne è stato ferito da un proiettile vagante mentre era in strada a Gela, nel quartiere Settefarine. A sparare sono stati due giovani, in sella a moto di grossa cilindrata, che armati di pistola si sono inseguiti facendo fuoco l'uno contro l'altro, incuranti della presenza di auto e pedoni. Trasportato in ospedale, il 40enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico. I due malviventi sono riusciti a dileguarsi, indaga la polizia.