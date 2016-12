09:42 - Arriverà nel pomeriggio nel porto di Pozzallo, nel Ragusano, il pattugliatore Foscari della marina militare con a bordo i 435 migranti siriani ed egiziani (264 dei quali sono bambini) soccorsi su un'imbarcazione proveniente dalle coste nord Africa. I soccorsi sono stati necessari per la mancanza di dotazioni di sicurezza, per il sovraffollamento del barcone e per il gran numero di bambini a bordo.