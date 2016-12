21:46 - E' stato ritrovato da una motovedetta della Guardia Costiera il cadavere di un ragazzo extracomunitario, ospite in una comunità alloggio, caduto in acqua a Morghella, vicino a Pachino (Siracusa), il 25 maggio scorso e non più riemerso. Morghella è la spiaggia dove nell'agosto scorso i bagnanti formarono una 'catena umana' per salvare dei migranti che rischiavano di annegare dopo uno sbarco.