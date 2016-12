Siracusa, dispersi due minorenni

11:36 - Ore d'ansia tra Siracusa e Pachino dove due giovani, entrambi minorenni, sono dispersi in mare ormai dal pomeriggio. Di un sedicenne, che faceva il bagno nell'area protetta del Plemmirio, non si hanno notizie da diverse ore. Un altro ragazzo, anch'egli minorenne, ospite in una comunità alloggio, è invece caduto in acqua intorno alle 17 nella spiaggia di Morghella, a Pachino. Il mare "forza 5" rende difficili le ricerche.



A Siracusa sono intervenuti i vigili del fuoco intorno alle 17.30 dopo una telefonata da parte di alcune persone che hanno visto due giovani in difficoltà. Un elicottero del 118 di Catania ha individuato in mare uno dei due e ha lanciato una ciambella di salvataggio al diciottenne; una motovedetta della della Guardia di finanza l'ha così recuperato. Nessuna notizia sull'altro ragazzo.

I soccorritori, coordinati dalla Capitaneria di porto, sono poi ancora alla ricerca di un altro sedicenne di cui si sono perse le tracce nell'area di Pachino, sempre nel Siracusano.