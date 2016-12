Siracusa, adescava, stordiva e derubava uomini: presa

07:27 - Una 49enne, G. P, è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri della Procura di Siracusa, mentre tentava di derubare un 58enne, adescato su internet con la promessa di passare una notte di sesso insieme e poi stordito con un potente narcotico. Bloccato anche un suo complice, un 25enne. Gli investigatori erano da tempo sulle tracce della donna, considerata una "rapinatrice seriale".

La donna irretiva le sue vittime, uomini sopra i 50 anni ai quali prometteva di passare una serata insieme, tramite un social network su Internet e poi le stordiva, somministrando un potente sonnifero in una bevanda, e le derubava, lasciandole svegliare in strada.



Tra le vittime un 48enne di San Gregorio di Catania, un 50 enne di Gravina di Catania e un 52enne di Catania, tutti finiti al pronto soccorso a causa degli effetti del potente narcotico. Al momento sono già sei le vittime accertate, tutti uomini di mezza età residenti nel catanese e nel siracusano, ma ci sarebbero uomini che non hanno sporto denuncia per pudore o per ragioni familiari.



Nell'ambito della stessa operazione è stato arrestato, e posto ai 'domiciliari', anche un figlio della donna, trovato in possesso di 43 dosi di marijuana. La 'rapinatrice col sonnifero' è stata condotta nel carcere di Catania, il suo complice a Siracusa.La vittima della rapina e' stata condotta in ospedale di Noto dai Carabinieri dove ha trascorso la notte.



Alle indagini ha partecipato il Nucleo investigativo telematico, L'inchiesta e' coordinata dal procuratore Francesco Paolo Giordano e dal sostituto Martina Bonfiglio.