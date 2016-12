24 settembre 2014 Siracusa, 33 indagati per assenteismo: al super e in piscina in orario di lavoro A essere incastrati dalle indagini della Procura sono stati 17 dirigenti e 16 dipendenti dell'Azienda sanitaria provinciale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:20 - La Procura di Siracusa ha indagato 33 persone per assenteismo. Si tratta di 17 dirigenti e 16 dipendenti dell'Azienda sanitaria provinciale, tutti in servizio nel presidio dell'ex ospedale neuropsichiatrico. Qualcuno di loro andava in piscina, al supermercato o all'ufficio postale durante l'orario di lavoro.

Le accuse contestate sono, a vario titolo, quelle di falso ideologico, truffa e false certificazioni, mentre per 19 dei 33 indagati la Procura ha anche sollecitato l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.



L'indagine risale a circa un anno fa. I servizi più colpiti da questa ondata di assenteismo sono stati quelli di tossicologia, veterinaria, sicurezza del lavoro e vaccinazione. In un mese e mezzo di controlli sono state documentate assenze di singoli dipendenti anche di 156 ore. I filmati hanno ripreso tanto i "pianisti" alle prese con l'orologio segnatempo dell'ufficio (un dipendente, a turno, strisciava il badge attestante la presenza in ufficio anche per numerosi altri colleghi invece assenti) e anche monitorando gli spostamenti degli assenteisti seguendoli al supermercato, all'ufficio postale e pure in piscina.