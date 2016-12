Sicilia, treno bloccato per tre ore

00:39 - Il treno regionale Palermo-Messina è rimasto bloccato per oltre tre ore in aperta campagna, tra le stazioni di Cefalù e Lascari, a causa di un guasto che ha lasciato le carrozze al buio e prive di riscaldamento. I passeggeri, tra i quali anche alcune donne in stato interessante, hanno protestato a lungo sollecitando un intervento delle ferrovie. Il convoglio è ripartito grazie a un'altra motrice e dopo che un primo tentativo era fallito.