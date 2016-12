07:32 - Altri 295 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia dalla nave "Vega" della Marina militare sbarcheranno in giornata a Porto Empedocle (Agrigento). L'orario d'arrivo non è stato ancora comunicato. L'unità si fermerà in rada e gli extracomunitari saranno trasbordati su mezzi della Capitaneria di porto e delle forze di polizia per essere trasferiti in banchina.