Scomparsa a luglio a Messina Ritrovato il corpo della 27enne

21:40 - Il cadavere di Provvidenza Grassi, 27 anni, scomparsa a Messina a luglio, è stato trovato sulla sua auto, una Fiat 600 bianca, sotto il viadotto autostradale di Bordonaro, all'uscita dello svincolo di Gazzi. Non si sa se sia stata vittima di un incidente o se qualcuno ha spinto l'auto dal viadotto. La sera in cui fu vista l'ultima volta, Provvidenza era davanti a un bar di Villafranca Tirrena, dopo aver cenato a Rometta col suo ragazzo.

Grassi era impiegata in un negozio di casalinghi, a Messina. 48 ore dopo la scomparsa, avvenuta il 10 luglio, il padre aveva presentato una denuncia ai carabinieri e aveva lanciato un appello nel corso di una puntata di "Chi l'ha visto?", sospettando che la figlia si fosse allontanata volontariamente. Il fidanzato, che dopo la scomparsa della ragazza era stato arrestato per droga e finito per alcuni giorni in cella, inizialmente era stato sospettato della scomparsa; ma gli investigatori non hanno mai trovato alcuna prova a suo carico.