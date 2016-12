19:17 - "Non devo avere pietà di questi, come loro non hanno pietà". Sono queste le parole pronunciate da Totò Riina nella conversazione registrata con Alberto Lorusso, capo della Sacra Corona Unita, con cui stava parlando dell'intenzione di colpire un magistrato. "L'ultimo se mi riesce sarà più grosso... se mi ci metto con una bella compagnia di anatroccoli. Così, chi peschiamo peschiamo e non se ne parla più".