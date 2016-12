21:52 - Tre donne vivevano da tempo in uno stato di assoluto degrado in una casa a Palermo. Nell'appartamento c'erano sacchi d'immondizia ed è stato il cattivo odore a preoccupare i condomini che hanno avvertito le forze dell'ordine. Le tre donne, due sorelle di 84 e 80 anni, e la loro nipote, di 48 anni. Sono state trasferite e ricoverate in ospedale.