23 maggio 2014 Renzi ricorda la strage di Capaci: "Falcone educava noi studenti a combattere la mafia" Ventidue anni fa l'attentato in cui persero la vita il magistrato, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Tweet del premier: #ionondimentico Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:26 - Matteo Renzi ricorda con un tweet la strage di Capaci nel giorno in cui ricorre il 22esimo anniversario dell'attentato in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. "23 maggio, pensando a Vito, Rocco, Antonio. A Francesca. A lui, Giovanni, che educava noi studenti a combattere la mafia", scrive infatti il premier su Twitter e concludendo il post con l'hashtag #ionondimentico.

Napolitano: "Fermare condizionamenti mafia su affari" - La "penetrazione delle associazioni criminali nel mondo degli affari e dell'imprenditoria" è un "fenomeno preoccupante". Lo afferma il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, in un messaggio alla fondazione Falcone. Napolitano auspica "il coinvolgimento delle forze sane della società" per "contrastare ogni forma di condizionamento" della mafia sull'economia.



A Palermo la nave della legalità - All'arrivo nel porto di Palermo, la nave della legalità con a bordo 1.500 ragazzi salpati da Civitavecchia per ricordare la strage di Capaci è stata salutata da decine di palloncini lanciati in aria. L'iniziativa è organizzata dal Miur in collaborazione con la fondazione Falcone. I ragazzi che erano a bordo indossano le magliette di Sigillo, il progetto che coinvolge laboratori tessili in 14 istituti penitenziari.



Sorella Falcone: "Giorno della riscossa contro la mafia" - Tremila gli studenti che li hanno accolti al porto di Palermo insieme a Pif e Maria Falcone, presidente della fondazione Falcone. "Il 23 maggio - ha detto la sorella del giudice - deve essere il giorno della riscossa contro la mafia". Sulla nave presenti il ministro dell'istruzione Giannini, il presidente della commissione nazionale antimafia Bindi, il presidente della Corte dei Conti Squitieri, il procuratore nazionale antimafia Roberti, il procuratore di Catania Salvi, il vicepresidente di Confindustria, Ivanhoe Lo Bello, e il presidente Rai, Anna Maria Tarantola.



Grasso: "Emozione sempre maggiore" - "E' il nono anno che arrivo a Palermo per commemorare le vittime delle stragi e l'emozione è sempre maggiore. C'è sempre bisogno di queste manifestazioni. L'arrivo qui di tutti questi ragazzi ha un grande significato, per quella crescita delle coscienze che noi vogliamo". Così il presidente del Senato, Pietro Grasso.