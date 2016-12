Regione Sicilia, prende 0,12 cent in più Aperto un procedimento disciplinare

17:28 - Un dipendente della Regione Sicilia è stato sanzionato da un dirigente per 12 centesimi. E' la storia di Emanuele Covais, 49 anni, in servizio al Dipartimento Pesca dell'assessorato all'Agricoltura. L'amministrazione gli ha notificato un procedimento disciplinare, con ammonimento verbale, per "dichiarazione mendace". La sua colpa è avere incassato in busta paga 12 centesimi in più per nove mesi, non dovuti, per gli assegni familiari.

"Nella dichiarazione dei redditi del 2013 avrei dovuto indicare 47,38 euro - spiega Covais -. Invece nella richiesta di assegno familiare ho arrotondato, scrivendo 47,50 euro. Quando ho ricevuto la prima lettera, a maggio, di avvio del procedimento nei miei confronti mi sono quasi messo a ridere, non gli ho dato peso. E sinceramente pensavo che quei 12 centesimi me li avrebbero detratti dalle successive buste paga, o mi avrebbero comunicato come doverli restituire".



Ma non è andata così. "Dopo circa 20 giorni è arrivata la comunicazione del provvedimento disciplinare, con la notifica dell'avvio da parte della Regione delle procedure per il recupero delle somme".



In tutto la cifra "sottratta" da Covais è di 1,08 euro. "Grazie alla puntigliosità di ben due dirigenti - prosegue il protagonista della vicenda - solo per le due raccomandate che mi hanno inviato la Regione ha già speso piu' di 12 euro: un dato che si commenta da solo".



"Questa faccenda si sarebbe potuta risolvere con una telefonata, non avrei avuto alcun problema a restituire 1 euro e 8 centesimi", conclude Covais, intenzionato ora a rivolgersi a un legale per ricorrere contro il procedimento disciplinare: "Altro che dichiarazione mendace, ero in buona fede, questo è certo. Si puo' mai pensare che un impiegato pubblico metta a rischio la propria carriera per 12 centesimi?".



La vicenda lascia l'amaro in bocca: "Qui alla Regione siciliana si potrebbe fare un lungo elenco di sprechi e ruberie per milioni di euro. Ma dai controlli cosa si accorgono? Di 12 centesimi...", conclude.