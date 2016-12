12:51 - Non si fermano gli sbarchi di migranti sulle coste siciliane. Sono oltre 1.300 i migranti soccorsi dal rimorchiatore Asso25 nel Canale di Sicilia, ora in viaggio verso Pozzallo (Ragusa), nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum. Lo annuncia la Marina militare su Twitter. La nave San Giorgio è inoltre intervenuta nella notte per trarre in salvo 200 persone a sud di Lampedusa.