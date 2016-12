Ragusa, rapporti con una 12enne conosciuta su Facebook: arrestato

13:24 - La Squadra mobile di Catania ha arrestato un ventenne di Ragusa che, secondo l'accusa, avrebbe avuto rapporti sessuali con una dodicenne conosciuta su Facebook e con la quale pare avesse avviato una relazione. Nei giorni scorsi l'uomo era stato indagato per sottrazione consensuale di minorenne, perché la ragazzina si era trasferita nella casa dove il 20enne era agli arresti domiciliari per altri reati.

Secondo la polizia, il giovane, temendo di potere essere arrestato, stava pianificando la fuga all'estero.



La relazione, stando alla ricostruzione degli inquirenti, era iniziata circa sei mesi fa dopo i primi contatti sul noto social network e un incontro in un centro commerciale della zona.



Quando i genitori di lei si sono accorti di quanto stava accadendo, si sono presentati alla polizia per sporgere querela. Quando gli agenti sono entrati in casa del 20enne, costretto ai domiciliari per furto, ha trovato la 12enne. Lei è stata immediatamente riaffidata alla sua famiglia, lui è stato arrestato e dovrà rispondere anche di violazione degli obblighi sugli arresti domiciliari.



Da una successiva visita medica non sono emersi segni di violenza sessuale sulla 12enne ma è stato confermato come la piccola avesse già avuto rapporti.