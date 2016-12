Ragusa, parroci vittime di estorsioni: in manette due fratelli pregiudicati

13:46 - Due fratelli pregiudicati che per due anni hanno minacciato e messo sotto estorsione i parroci di 14 chiese di Vittoria, nel Ragusano, sono stati arrestati da carabinieri. Si tratta di Orazio e Giuseppe Sciortino, di 34 e 32 anni. I reati ipotizzati dal Gip sono estorsione, rapina e danneggiamento.

Uno dei parroci era stato colpito con uno sputo in volto e poi schiaffeggiato davanti ai fedeli perché la somma ottenuta non era quella richiesta. A un altro era stato impedito di andare a dire messa, obbligandolo a rimanere nella sagrestia. In alcuni casi i fratelli Sciortino si sarebbero poi impossessati di telefoni cellulari e di generi di prima necessità destinati alla Caritas e ai poveri del paese.



Nel settembre 2013 uno dei sacerdoti aveva trovato la propria auto rigata con un cacciavite su tutti i lati e con gli specchietti retrovisori laterali, i tergicristalli e l'antenna rotti. Diversi altri parroci sono stati aggrediti e colpiti a calci e pugni davanti alla chiesa o in canonica.