Ragusa,12 arresti per narcotraffico

12:55 - Vasta operazione dei carabinieri che, all'alba, sono intervenuti nella provincia di Ragusa per sgominare due distinti gruppi di narcotrafficanti, tutti di origini magrebina. Almeno dodici persone sono state arrestate con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti. I gruppi erano attivi nelle città di Vittoria e Scoglitti nella compravendita di ingenti quantitativi di hashish e cocaina.

Gli arrestati sono Bedoui Mohamed Hedi, 48 anni; Khadimallah Mohamed Ben Salah, 33 anni; Ajej Ghazi, 33 anni; Oueslati Nourredine, 47 anni; Sayari Imed, 26 anni, tutti tunisini. Gli indagati avevano dato vita a due distinti gruppi criminali dediti al traffico e spaccio di hashish e cocaina, acquistati da fornitori palermitani e poi immessi sul mercato a Vittoria. Sequestrati 900 grammi di hashish e 15 grammi di cocaina, e arrestati, in flagranza di reato, dodici persone, oltre agli odierni indagati.



L'attività poteva contare su un volume d'affari quantificato dagli investigatori attorno ai 20 mila euro mensili, con prezzi al dettaglio della droga che variava da 20 a 30 euro al grammo per l'hashish e da 80 a 120 a grammo per la cocaina. L'operazione "Dual Band" ha interessato i territori di Vittoria, Scoglitti e Santa Croce Camerina.