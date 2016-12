16:40 - Le Procure di Palermo, Firenze e Caltanissetta hanno espresso parere negativo alla proroga del carcere duro per il boss di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano. Per i magistrati il capomafia, gravemente malato e incapace di partecipare ai processi, non sarebbe in grado di comunicare con l'esterno. Il regime del 41 bis, che deve essere rinnovato ogni due anni, è finalizzato proprio a evitare i contatti dei boss con l'esterno.