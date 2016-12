23:17 - Grave incidente stradale sulla Palermo-Messina. L'auto guidata da un poliziotto di 32 anni, Daniele Guccione, è uscita fuori strada nei pressi di Rocca di Caprileone. La vettura ha sfondato il guardrail e si è ribaltata più volte. Per l'automobilista non c'è stato niente da fare. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era in servizio a Reggio Calabria e stava tornando a Palermo.