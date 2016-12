14:04 - "Il clan di Bagheria voleva eliminare il magistrato Di Matteo e l'onorevole Lumia. Di Matteo era temuto perché era il più tosto dei Pm. Poi però il progetto non fu portato a termine perché non era il momento opportuno visto che c'era un processo in corso". Lo ha detto il pentito Stefano Lo Verso rispondendo allo stesso Pm Nino Di Matteo al processo sulla trattativa Stato mafia.