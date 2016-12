Palermo,voli dirottati per maltempo

01:35 - Tre voli diretti a Palermo sono stati dirottati nelle ultime ore negli altri scali siciliani a causa del forte vento di scirocco che sta sferzando il capoluogo. Su Trapani Birgi è stato dirottato il volo Airone Torino-Palermo. I passeggeri sono poi stati trasferiti in città con i pullman. Su Catania invece gli altri due voli Ryanair il primo da Pisa, il secondo da Bergamo. Anche in questo caso i passeggeri hanno raggiunto Palermo in pullman.