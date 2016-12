17:59 - Un uomo è stato ucciso con quattro colpi di pistola a Palermo, sotto gli occhi del figlio. Si tratta di Giuseppe Di Giacomo, 48 anni, pregiudicato. L'omicidio è avvenuto in via Eugenio l'Emiro, nel quartiere Zisa del capoluogo siciliano. La polizia è sul posto per ricostruire quanto accaduto. Non si esclude l'ipotesi di una faida di mafia.