Palermo, puniva e umiliava gli alunni indisciplinati: sospesa

11:48 - Castighi eccessivi, considerati crudeli e cattivi ai danni dei bambini della scuola elementare di Palazzo Adriano. In ginocchio con braccia protese in avanti, faccia al muro o contro la lavagna mentre i compagni li prendevano in giro: erano queste alcune delle punizioni inflitte dalla maestra agli alunni considerati indisciplinati. La donna, di 52 anni, è stata accusata di maltrattamenti. Una prima segnalazione, infatti, è arrivata dalla mamma di uno di questi bambini poi la Polizia ha raccolto altre testimonianze che confermavano l'accaduto. Ancora tutto da chiarire, intanto la docente è stata sospesa dall'insegnamento. Alcuni si schierano dalla sua parte e lei fa sapere che non ha mai maltrattato nessuno e che sono episodi inventati. Insomma, le indagini vanno avanti e presto gli agenti faranno luce sul caso.