Palermo, muore durante il calcetto

00:28 - Si era sentito male durante una partita di calcetto. Ricoverato in ospedale in condizioni disperate, Salvatore Lo Cascio, 31 anni, è morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale Villa Sofia. Teatro della tragedia un campetto del rione di Borgo Molara. Lo Cascio si era accasciato al suolo mentre giocava in una partitella tra amici. Dopo l'intervento degli operatori del 118 il giovane è stato trasportato in ospedale dove poi è morto.