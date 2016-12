Palermo, immigrato si dà fuoco

15:15 - Un immigrato, di 26 anni, si è cosparso di benzina in una via del centro di Palermo e poi si è dato fuoco. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso da un commerciante, che con un estintore, che aveva all'interno del suo negozio, ha cercato di spegnere le fiamme. Il 26enne è stato poi soccorso dagli uomini del 118 ed è stato trasportato all'ospedale Civico nel centro grandi ustionati. Il giovane ora versa in gravi condizioni.