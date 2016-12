Palermo, ferisce gravemente l'ex fidanzata a colpi di coltello: preso

13:12 - E' durata poche ore la fuga di Giuseppe Casale, 43 anni, l'uomo che ha accoltellato l'ex fidanzata a Palermo, ferendola gravemente. La donna, Rosalba Gucciardi, 34 anni, è stata aggredita all'interno di una Fiat Seicento. Casale ha aperto lo sportello dell'auto e l'ha colpita tre volte: allo stomaco, alla spalla e al braccio con un grosso coltello da cucina. Poi è fuggito. E' stata la stessa 34enne a fare il suo nome.

Casale, sposato e separato così come la Gucciardi, è stato intercettato a bordo della sua auto poco dopo le 23 di lunedì dai poliziotti delle volanti e della squadra mobile in via Ugo La Malfa, sulla circonvallazione.



Ha tentato la fuga ma è stato bloccato ed arrestato dagli agenti. Le condizioni della donna, ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Villa Sofia, sono stazionarie.