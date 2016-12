13:07 - Il bagno è proprio dietro il tabernacolo. E ai piedi dell'altare sono stati affissi due cartelli che indicano la direzione per raggiungerlo. Mostrano incredulità i turisti che, in questi giorni, visitano la cattedrale di Palermo. E c'è chi non nasconde la propria perplessità: "Mai visti cartelli simili in un luogo sacro come una chiesa - dice Giuseppe, in vacanza con un gruppo di amici - Sembra offensivo mettere un bagno proprio dietro l'altare".

Ma non sono solo i cartelli a disturbare. Anche il tragitto per raggiungere la toilette non riscuote consensi. I fedeli sono infatti costretti ad aggirare la balaustra di marmo che delimita la zona dell'altare per poter andare in bagno.



"Non ci posso credere - dice uscendo una fedele - come si fa a mettere un bagno dietro all'altare?".