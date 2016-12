Palermo, commerciante 42enne ucciso in moto durante una rapina

19:11 - Un 42enne, Daniele Discrede, è stato ucciso a Palermo da tre persone con il volto coperto dal casco. L'omicidio è avvenuto durante una rapina. Secondo la polizia, la vittima, un commerciante, aveva appena chiuso il negozio e si stava allontanando, in moto, con la figlia, quando i tre lo hanno raggiunto e gli hanno sparato 4 colpi. La bambina, 9 anni, è rimasta illesa. Soccorso dal 118, Discrede è morto poco dopo essere arrivato in ospedale.

Potrebbe trovarsi nel video di una telecamera la verità sul brutale assassinio. La polizia sta esaminando infatti le immagini riprese da un dispositivo piazzato proprio davanti al negozio della vittima, un discount di bibite in via Roccazzo.



A raccontare agli inquirenti l'accaduto sarebbe stata la stessa vittima, morta poi in ospedale. L'uomo era appena uscito dal negozio insieme alla figlia e aveva con sè in un borsello 4mila euro, metà dell'incasso della giornata. Il resto, come ogni giorno, l'aveva portato via il socio.



Tre uomini con il volto coperto si sono avvicinati al commerciante che stava salendo in moto. Uno ha immobilizzato la bambina e gli altri due hanno intimato al commerciante di consegnare la borsa. Secondo le prime ricostruzioni Discrede avrebbe reagito. A quel punto i banditi gli hanno sparato numerosi colpi con una calibro 9. A chiamare la polizia è stato poi un vicino che ha sentito le esplosioni. Dopo aver raccontato quanto accaduto ai sanitari del 118, Discrede ha perso i sensi ed è morta poco dopo all'ospedale civico. Discrede era sposato e aveva anche un'altra bambina.