00:18 - Una decina di persone sono rimaste intossicate dalle esalazioni sprigionatesi durante l'incendio divampato in un club privato di Palermo che ospita una scuola di samba. Nel locale, che si chiama Fala Brasil e si trova in Via Ammiraglio Gravina, era stata organizzata una festa di compleanno a cui stavano partecipando una cinquantina di persone. Le cause dell'incendio non sono state ancora accertate. Non ci sono feriti gravi.