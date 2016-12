Palermo, bimbo muore in piscina nella casa dove era in vacanza

23:12 - Un bambino di tre anni è morto dopo essere caduto in piscina nell'abitazione di Villa Grazia di Carini, nel Palermitano, in cui trascorreva le vacanze con i familiari. Il piccolo, di origini siciliane ma residente in Calabria, è caduto in acqua ed è stato soccorso dai genitori, i quali hanno chiamato subito dopo il 118. Gli operatori hanno tentato una rianimazione, ma il bambino è arrivato morto all'ospedale Cervello di Palermo.

Sull'accaduto è stata avviata un'indagine per accertare eventuali responsabilità.